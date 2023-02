Simest: al via Piano 2023-2025, risorse per 18,5 mld (+20%)

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Prende il via il piano strategico 2023-2025 di Simest: la società del gruppo Cdp intende rafforzare la propria mission con un incremento delle risorse impegnate dagli attuali 1,7 miliardi a 6,8 miliardi nel 2025, per un impegno complessivo nel triennio di 18,5 miliardi, il 20% in più rispetto al triennio precedente.

Il nuovo piano "Impatto d'impresa. Sì, un patto per la crescita ", presentato oggi dal presidente Pasquale Salzano e dall'amministratore delegato e direttore generale, Regina Corradini D'Arienzo, rafforza il ruolo di Simest a supporto dell'internazionalizzazione delle aziende italiane attraverso 4 pilastri: crescita sostenibile e di qualità, digitalizzazione ed efficienza operativa, valorizzazione delle persone e cultura aziendale, impatto sul territorio e ESG. Tali ambiti d'intervento, è stato ricordato, si integrano pienamente con le aree prioritarie presenti nel piano strategico di Cdp. (ANSA).