Simest: al via Piano 2023-2025, risorse per 18,5 mld (+20%) (2)

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Per quello che riguarda crescita sostenibile e qualità il piano prevede un aumento dei prestiti partecipativi e attraverso l'accordo sottoscritto con Cdp Venture Capital SGR (il Fondo di Venture Capital gestito da Simest in convenzione con il ministero degli Esteri) verranno supportati con 200 milioni anche i processi di internazionalizzazione delle Start up e Pmi Innovative. E' previsto poi l'ampliamento degli ambiti di attività dei finanziamenti agevolati a supporto di investimenti dedicati ai temi chiave della sostenibilità, della digitalizzazione e del supporto alle filiere produttive. Simest rafforzerà inoltre l'attività commerciale attraverso la cooperazione con il Gruppo Cdp e il potenziamento della Rete sul territorio con la conferma della vicinanza alle imprese del Sud. Inoltre, si prevede il rafforzamento della collaborazione con il sistema bancario a sostegno delle aziende con vocazione all' internazionalizzazione e un ampliamento dei servizi di consulenza strategica.

Per quello che riguarda invece digitalizzazione ed efficienza operativa nel triennio Simest attuerà una profonda trasformazione digitale mirata a rafforzare e massimizzare la velocità di servizio al cliente, puntando a una migliore esperienza delle imprese grazie alla semplificazione dei processi. Tutto ciò supportato da importanti investimenti digitali, triplicati rispetto al triennio precedente. Il nuovo piano punterà poi sulla valorizzazione del personale e sulla cultura aziendale: verrà ad esempio rafforzato il welfare aziendale con il 10% del budget allocato proprio a questo fine e al people caring. Infine come ultimo pilastro c'è l'impatto sul territorio e sostenibilità: l'obiettivo è di siglare un Patto con le imprese italiane anche per promuovere i loro investimenti in sostenibilità sociale economica e ambientale.

Con il Piano Strategico 2023-2025, ha commentato il Presidente Pasquale Salzano, Simest "continua a rafforzare la propria operatività a sostegno della competitività internazionale delle imprese italiane". Dall'inizio della pandemia, ha ricordato, la società ha aiutato efficacemente oltre 16mila aziende nazionali, soprattutto Pmi, con oltre 15 miliardi di euro per investimenti in più di 150 Paesi.

"Vogliamo siglare un vero e proprio patto con le imprese italiane" ha detto l'amministratore delegato e direttore generale Regina Corradini D'Arienzo, il cui scopo sia quello di accelerare una crescita virtuosa e sostenibile a livello economico, sociale e ambientale. "Una vera partnership che consenta al Made in Italy di essere maggiormente competitivo, generando effetti e ritorni tangibili sullo sviluppo della nostra comunità. Un patto per accompagnare le piccole e medie imprese, con specifica attenzione dedicata alle filiere produttive, per supportare nella crescita anche la più piccola azienda della catena" ha concluso. (ANSA).