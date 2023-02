Salone Libro: Cna festeggia 10 anni con i piccoli editori

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - La Cna Torino festeggia i suoi primi dieci anni al Salone del Libro di Torino, a sostegno dell'editoria piccola e indipendente italiana. Al Lingotto Fiere sarà allestito uno stand di 32 metri quadri che potrà ospitare case editrici provenienti da tutte le regioni italiane e potrà essere eventualmente ancora ingrandito nel caso in cui si dovessero superare le adesioni del 2022 quando si era registrata la presenza di 27 editori da tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte, passando per la Toscana e l'Emilia-Romagna. Le selezioni per l'edizione 2023 dello stand collettivo Cna sono già in corso a partire dalla metà del mese di gennaio, sotto il coordinamento di Antonella Grasso (Cna nazionale) e Vitaliano Alessio Stefanoni (Cna Torino). A livello nazionale il presidente degli editori della Cna è il siciliano Costantino Di Nicolò. Il presidente degli editori piemontesi della Cna è il torinese Simone Merlino. Cna Editoria rappresenta circa 500 piccole case editrici in tutta Italia. (ANSA).