Rsa: Uil, sciopero addetti coop a Montedomini su turni e ore

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - Mattinata di sciopero con presidio dei lavoratori della cooperativa Elleuno, che offre assistenza a varie realtà tra cui la storica rsa Montedomini, l'ospizio storico del centro di Firenze. L'agitazione è stata indetta da Uil Fpl.

"Con lo sciopero e il presidio di stamani sotto l'Asp Montedomini, la Uil Fpl contesta alla Cooperativa Elleuno la gestione dei turni di servizio che spesso non producono il monte orario contrattuale, le timbrature che vengono effettuate con applicazioni scaricate nei telefoni privati dei lavoratori - hanno dichiarato Beatrice Stanzani e Alessandro Bottai esponenti della sigla sindacale - E ancora, tempi di vestizione non erogati che la cooperativa vorrebbe inserire dentro l'orario di servizio abbattendo di fatto le ore assistenziali".

"Inoltre - hanno sottolineato -, il capitolato di appalto prevede l'inquadramento ad A2 del personale impiegato nelle pulizie che Elleuno ha inquadrato ad A1 per i quali la cooperativa con comunicazione pervenuta venerdì pomeriggio ha accettato il riconoscimento senza esprimersi sugli arretrati dovuti". (ANSA).