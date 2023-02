Pensioni: Cgil, incontro al ministero interlocutorio

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - E' stato "un incontro assolutamente interlocutorio". Così il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, al termine dell'incontro sulle pensioni con i sindacati al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dedicato in particolare al tema dei giovani e delle donne. "Non abbiamo avuto risposte a partire dalla prima questione, che avevamo sollevato già al primo incontro, il ripristino di Opzione donna. Non perché riteniamo che quella sia una soluzione - sottolinea - ma il punto di partenza per rendere credibile un percorso che metta le donne e i giovani al centro. Questa risposta non c'è ancora, è una mancata risposta ad oggi nei confronti di 25mila donne che mediamente utilizzano questo strumento ma è soprattutto un segnale politico che non fa ben sperare rispetto alla serietà e alla credibilità di un percorso che avrebbe ben altra ambizione rispetto al solo ripristino di una misura parziale. Se non riusciamo nemmeno a ritornare alla casella di partenza su Opzione donna come potremmo dare una risposta vera alla condizione previdenziale delle lavoratrici d'Italia? Questa è la domanda con cui siamo rimasti al termine di questo incontro". Per quanto riguarda i giovani, "oltre alle misure previdenziali, che auspicabilmente si discuteranno, è fondamentale il contrasto alla precarietà che è la vera causa della prospettiva previdenziale critica per i giovani: c'è bisogno di allargare la base contributiva e la prima leva è il salario e un lavoro stabile". (ANSA).