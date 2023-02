Pensioni: Bombardieri, impegno del governo su Opzione donna

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Il governo ha messo sul tavolo una prima intenzione di modificare la norma su Opzione donna. Ma non ha spiegato se sarà una ulteriore modifica o il ripristino" della forma precedente all'ultima legge di Bilancio che ha ristretto i criteri. Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine del tavolo al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulle pensioni dedicato in particolare al tema dei giovani e delle donne. "Il governo si è impegnato a modificare l'attuale norma - prosegue - e a darci risposta nelle prossime ore, nei prossimi giorni perché si stanno confrontando tra ministero del Lavoro e Mef. Quindi aspettiamo di avere qualche notizia. Saremo soddisfatti quando avremo risposte alle nostre richieste. Bisogna passare dalle dichiarazioni ai fatti", conclude Bombardieri aggiungendo che al momento non ci sono già altri appuntamenti fissati. (ANSA).