Origine alimenti, Confesercenti chiede un incontro a Schuler

(ANSA) - BOLZANO, 13 FEB - "Un disegno di legge scritto male con un'idea di fondo che porterebbe aggravi economici e burocratici. Senza aiutare minimamente i produttori altoatesini". Lo afferma il consiglio direttivo della categoria dei pubblici esercizi di Confesercenti che ha discusso del disegno di legge provinciale che obbligherebbe, se approvato, all'indicazione dell'origine di carne, latte e uova nei menù o all'interno dei ristoranti.

La prima decisione è stata di chiedere un "immediato incontro" con l'assessore provinciale, Arnold Schuler, per esporre, riferisce una nota, "le criticità senza escludere possibili forti azioni di protesta in futuro".

"L'applicazione della norma strutturata dal Bauernbund (con l'appoggio dei Verdi) - prosegue la nota - creerebbe non pochi problemi nel flussi di lavoro quotidiano dei locali. Significa svegliarsi un'ora prima e lavorare all'elenco della provenienza dei prodotti tutti i giorni", ma, avvertConfesercenti, "non è nemmeno semplice essere precisi perché spesso le bolle o le etichette forniscono un'indicazione estremamente generica".

(ANSA).