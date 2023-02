Gkn: Fossi (Pd), da 4 mesi senza paghe,Governo rifinanzi Cig

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - "Per i lavoratori dell'ex Gkn la cassa integrazione si è esaurita da tempo e da oltre quattro mesi sono senza stipendio. Il Governo deve rifinanziare la cassa integrazione per gli operai e promuovere una reale riconversione produttiva dello stabilimento di Campi Bisenzio". Lo chiede, con un'interrogazione al ministro del Lavoro e al Ministro dello Sviluppo economico, il deputato del Pd Emiliano Fossi, componente della Commissione Lavoro della Camera.

"Le organizzazioni sindacali stanno portando avanti la battaglia legale per gli stipendi, sono ben 72 i decreti ingiuntivi accolti, ma la proprietà ha smesso di pagare qualsiasi cosa", sottolinea Fossi, ricordando che "il 10 febbraio una delegazione di 50 operai ex Gkn si è recata a Cassino, davanti alla sede di Unindustria, chiedendo di parlare con Francesco Borgomeo, titolare della Qf, la nuova spa proprietaria dello stabilimento di Campi, senza però ricevere alcuna risposta".

"La proprietà sta fuggendo dai tavoli di trattative e dalle sue responsabilità - prosegue l'ex sindaco di Campi Bisenzio ora deputato del Pd - serve rispetto per più di 300 famiglie e per un intero territorio. Le riunioni presso il Mise non hanno risolto le criticità e i dubbi sulla reindustrializzazione annunciata dalla proprietà Qf, che ha annunciato di essere alla ricerca di nuovi investitori e di non poter presentare il nuovo piano industriale. Gli operai stanno lottando per i loro diritti ed il loro futuro, le istituzioni devono stare al loro fianco".

