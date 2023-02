Francia:riforma pensioni,nuovi scioperi giovedì e dal 7/3

(ANSA) - PARIGI, 13 FEB - Dopo la quarta giornata di mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni, sabato scorso, i sindacati francesi confermano l'annunciato sciopero di giovedì prossimo oltre a nuovi "scioperi prorogabili" a partire dal 7 marzo. Oggi, la CGT - tra i principali sindacati di Francia - ha chiesto a macchinisti, portuali, impiegati nel settore del gas e dell'elettricità di aderire allo sciopero di giovedì, quinta giornata di mobilitazione nazionale contro l'aumento dell'età pensionabile a 64 anni voluto dal presidente Emmanuel Macron. Da parte sua, l'Unione sindacale Solidaires propone uno "sciopero prorogabile" a partire dal 7 marzo, dopo le vacanze scolastiche, con l'intento di ''bloccare" il Paese se l'esecutivo dovesse ostinarsi a portare avanti la riforma.

Intanto, il dibattito è ripreso oggi in parlamento in un clima infuocato. In aula, il deputato della France Insoumise (gauche), Aurélien Saintoul, ha accusato il ministro del Lavoro, Olivier Dussopt, di essere un "impostore" e un "assassino".

Parole che hanno indotto la presidenza a sospendere la seduta.

Da parte sua, il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, ha denunciato l'atteggiamento della France Insoumise che rappresenta a suo avviso "un ostacolo al dibattito democratico, sano, chiaro, che i nostri connazionali hanno diritto di avere".

Intervistato da radio RTL, Le Maire ha quindi invitato "la France Insoumise a ritirare il più rapidamente possibile le sue migliaia di emendamenti" che ostruiscono l'iter legislativo. Le Maire è anche tornato sulla polemica causata la scorsa settimana dal deputato Insoumis, Thomas Portes, escluso per 15 giorni dall'Assemblea Nazionale per avere pubblicato sui social una foto in cui posa con la sciarpa tricolore bleu-blanc-rouge e il piede poggiato su un pallone con la testa del ministro del Lavoro. "E' indegno di una grande democrazia", ha tuonato Le Maire, bollando l'atteggiamento del parlamentare "rivoltante".

