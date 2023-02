Francia: pensioni, Macron pensa a rimpasto governo

(ANSA) - PARIGI, 13 FEB - Emmanuel Macron, di fronte alle forti tensioni e alla forte opposizione al progetto di riforma delle pensioni, è "tentato da un rimpasto di governo", secondo fonti vicine all'Eliseo.

Nel mirino del presidente, ci sarebbe la "debolezza" di alcuni suoi ministri di fronte all'offensiva politica e mediatica contro la riforma che figura al primo posto nel programma del suo mandato. Si salva solo il più "macronista" di tutti, il ministro dei Conti pubblici Gabriel Attal, al quale l'Eliseo affida sempre di più la comunicazione. "Mediatici" sono considerati anche il guardasigilli Eric Dupond-Moretti, il ministro dell'Interno Gérald Darmanin, quello dell'Economia Bruno Le Maire e il portavoce Olivier Véran ma al di là di questi pochi nomi i ministri restano dei personaggi per lo più sconosciuti ai francesi.

Per questo, Macron starebbe pensando a un rimpasto della compagine governativa da varare appena approvata in Parlamento la riforma delle pensioni, dando il via così ad una nuova fase di governo dedicata a lavoro, ecologia, scuola e sanità. Fuori discussione, al momento, sembra la conferma della premier Elisabeth Borne. (ANSA).