Francia: pensioni, Le Maire attacca La France Insoumise

(ANSA) - PARIGI, 13 FEB - Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha definito oggi la sinistra radicale de La France Insoumise un "ostacolo alla democrazia", invitando il partito di Jean-Luc Mélenchon a ritirare i suoi emendamenti per consentire ai francesi di "avere un dibattito chiaro" sulla riforma delle pensioni.

"Quello che mi dispiace - ha detto il ministro ai microfonoi di RTL nell'imminenza della ripresa del dibattito sulla riforma in Assemblée Nationale, questo pomeriggio - è che in realtà non è possibile alcun dibattito, perché è bloccato dalla confusione, per non dire dal caos che la France Insoumise ha innescato in Parlamento".

"Auspico - ha continuato Le Maire - che La France Insoumise ritiri al più presto possibile le sue migliaia di emendamenti che non servono assolutamente al dibattito democratico, ma che al contrario lo impediscono". Nella sua critica, il ministro ha citato non solo il partito di Mélenchon ma l'alleanza della gauche NUPES, di cui fanno parte socialisti, comunisti e Verdi.

Le Maire se l'è poi presa in particolare con il deputato degli "Insoumis" Thomas Portes, espulso per 15 giorni la settimana scorsa dal Parlamento per aver postato sui social una foto in cui, con la sua sciarpa tricolore, posava con il piede appoggiato su un pallone con la faccia del ministro del Lavoro Olivier Dussopt: "è indegno di una grande democrazia che un parlamentare con la sciarpa tricolore - ha detto Le Maire - giochi con la testa di un membro del governo. Non è soltanto indegno, è disgustoso. Non è più confusione, è caos. Non è più un dibattito, è violenza. Non è più lo scambio democratico, sono grida assordanti che impediscono lo scambio democratico".

(ANSA).