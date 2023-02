Eolico: Longobardi (Confindustria), stop a contrapposizioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 FEB - "L'elettricità prodotta da fonti rinnovabili rappresenta il motore economico e culturale della transizione energetica, un motore alimentato da un carburante di cui il Mezzogiorno è particolarmente ricco: sole e vento". Così il presidente di Confindustria Molise, Vincenzo Longobardi, interviene sui programmi di investimento di energia rinnovabile a mare e a terra. "Ci sorprendono, ma non ci stupiscono - osserva - le contrapposizioni registrate nelle ultime settimane sulle iniziative relative alla produzione di energia rinnovabile programmate in Molise. Le posizioni espresse contro gli investimenti di energia green, impianti eolici a mare e a terra, ricalcano un cliché ideologico avulso dal momento storico in cui viviamo e dagli obiettivi posti dall'Europa sulla transizione energetica. Tutte le opinioni meritano un doveroso rispetto - aggiunge - ma alla luce della crisi energetica che ha costretto l'Italia e molti Paesi dell'Unione a correre ai ripari, dovremmo con maggiore consapevolezza e senso di responsabilità capire che la situazione va cambiata. Questa materia perciò andrebbe svincolata dalle logiche che normalmente si dibattono sui micro territori, senza prescindere dalla verifica puntuale sulla compatibilità economica e imprenditoriale delle iniziative programmate. Ciò significa che vogliamo aprire la strada all'eolico e alla transizione green, stando però molto attenti a non dar spazio a imprese e finanza 'inquinate'. Strategicamente - spiega - l'Italia è fra i Paesi con la più alta dipendenza energetica dall'estero". Secondo Longobardi, dunque, "e come ha recentemente indicato la Commissione europea", il Paese per affrontare la sfida di indipendenza energetica dall'estero deve ridurre "i consumi di energia da fonti fossili a favore delle fonti rinnovabili, che oltre ad essere pulite sono anche inesauribili e 'nazionali'".

(ANSA).