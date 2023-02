Da congresso Legacoop cooperazione "in buona salute"

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - E' una cooperazione "sostanzialmente solida" e che "gode di buona salute" quella aderente a Legacoop in Umbria. Che mostra un "chiaro e forte" segnale in controtendenza rispetto al trend nazionale, pur con criticità settoriali ora legate soprattutto all'energivoro.

Questo il quadro che è emerso durante la partecipata assemblea di Legacoop Umbria, che prevede anche l'elezione del nuovo presidente. Appuntamento che si tiene al centro congressi Quattrotorri di Corciano.

Il 13/o congresso regionale, con 250 delegati da tutta la regione, è organizzato in vista del 41/o congresso nazionale che si terrà a Roma il 3 e 4 marzo. Un momento considerato importante per la cooperazione umbra visto anche il cambio della presidenza, con il candidato unico Danilo Valenti alla fine dei lavori dell'assemblea, sarà eletto ufficialmente.

Termina così un mandato storico, quello di Dino Ricci, presidente uscente dopo 10 anni alla guida di Legacoop regionale. Nella sua relazione, ha parlato dello stato della cooperazione umbra che ha dovuto affrontare anche pandemia e crisi energetica. Sotto i riflettori è stato messo soprattutto "il contributo che il movimento cooperativo dà allo sviluppo della regione", con quella parte dell'economia sociale che guarda alle persone e che le include. "L'Umbria è una delle regioni dove è maggiore il peso economico ed occupazionale della cooperazione" ha sottolineato Ricci. Oggi con 16.213 occupati "siamo tornati a livelli occupazionali superiori al pre-Covid", con un volume della produzione di oltre 6 miliardi di euro, circa 450 mila soci e 164 imprese al 2021 (151 erano nel 2011, quindi con un +9% di incremento).

Un dato che "riempie di orgoglio" il presidente uscente è anche quello della presenza in tutti i settori della cooperazione umbra aderente a Legacoop, ma non solo. "Il peso delle imprese cooperative sull'economia della regione Umbria - ha detto - è rilevato anche dai dati dei big player regionali con quattro delle prime 15 imprese per fatturato che sono cooperative".

Ricci ha poi precisato che, per il ricambio della presidenza, si è "lavorato come gruppo dirigente uscente per un percorso partecipato e condiviso". "E la soluzione individuata, all'unanimità - ha proseguito -, credo sia un fatto politico significativo in una fase complessa come quella attuale".

La scelta è quindi ricaduta sull'esperienza di cooperatore di Danilo Valenti, presidente da oltre 30 anni di una cooperativa importante del settore servizi (Cosp Tecno Service di Terni).

"L'ingresso in quello che possiamo definire il terzo tempo della cooperazione - ha sostenuto nel suo intervento - comporta il dover fare i conti con logiche di cambiamento e trasformazioni del contesto sociale che costringono le cooperative a sviluppare non semplicemente strategie di carattere adattivo, ma soprattutto di carattere trasformativo, cioè volte a governare il cambiamento e non esserne governati. Dobbiamo ogni giorno immaginare il futuro".

Tra i vari interventi del congresso anche quelli della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, del presidente Centro Studi Legacoop Mattia Granata, del presidente Legacoop Mauro Lusetti e di Simone Gamberini, direttore Coopfond e candidato alla presidenza Nazionale Legacoop al posto dello stesso Lusetti. (ANSA).