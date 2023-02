Da Bori "buon lavoro" ai nuovi vertici della Legacoop

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - "Una nuova sfida, che Legacoop, dopo dieci anni importanti, si prepara a cogliere al meglio": così il consigliere regionale del Partito democratico, Tommaso Bori, esprimendo "i più sentiti auguri di buon lavoro a Danilo Valenti e Liana Cicchi, neo presidente e vice-presidente di Legacoop Umbria".

"A Valenti e Cicchi - sostiene Bori in una nota - spetterà il compito di continuare a sostenere, rilanciare e rigenerare il mondo della cooperazione verso nuovi ambiziosi traguardi in un contesto socio-economico complesso fortemente compromesso dalla pandemia, dal caro energia e dall'inflazione.

Le nuove sfide da cogliere saranno nel campo delle cooperative di comunità, nelle comunità energetica, nel mondo della cooperazione culturale e creativa. Un sentito ringraziamento anche a Dino Ricci, che nei suoi anni di presidenza, ha saputo tenere la barra dritta e guidare in modo affidabile e serio un pezzo importante del tessuto umbro, fatto di 164 imprese cooperative aderenti, tra cui molti leader o punti di riferimento del proprio ambito di azione. Il Partito democratico è pronto a lavorare insieme per costruire il futuro". (ANSA).