Cassa forense, al via campagna video su pensioni avvocati

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Al via la nuova campagna video di Cassa Forense per spiegare punto per punto la riforma delle pensioni degli Avvocati. Dal primo gennaio 2024 la previdenza forense si accinge, dopo l'approvazione dei Ministeri vigilanti, a passare da un sistema pensionistico retributivo al sistema contributivo: una "svolta epocale - sottolinea una nota- che merita tutti gli approfondimenti del caso".

Per questo Cassa Forense ha deciso di illustrare la Riforma con una serie di video che entrino nel dettaglio della nuova normativa spiegandola passo passo. Si parte con un'intervista al Presidente di Cassa, Valter Militi, che spiega le ragioni che hanno spinto l'Ente a intraprendere questo cammino: la sostenibilità nel lungo periodo del sistema previdenziale, messa in discussione dalle proiezioni demografiche e reddituali dell'Avvocatura.

Si entrerà poi negli aspetti più tecnici della Riforma, con video dedicati al calcolo della futura pensione a seconda della posizione dei singoli iscritti, alla contribuzione dovuta, al contributo modulare volontario, alle scadenze, ai casi di maternità, paternità e adozione, ai pensionati attivi e al regime unico per i nuovi iscritti a partire dal 2024.

Uno strumento, quello dei filmati pubblicati sui social e sul sito istituzionale di Cassa Forense, facilmente accessibile a tutti e che vuole avvicinare gli avvocati all'essenza della riforma, ma che naturalmente nulla toglie ai tradizionali canali informativi dell'ente, che restano sempre attivi e a disposizione per qualsiasi chiarimento. (ANSA).