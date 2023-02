Editoria: Zambito,Inps chiarisce disciplina pensioni giornalisti

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Va accolta con grande positività la nota n.644 dell'Inps che, una volta per tutte, fa chiarezza sulla disciplina che regola il prepensionamento dei giornalisti.

Nella circolare viene infatti indicato che, a decorrere dal 1° luglio 2022, il trattamento derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Sono contenta di aver sollevato questa questione e che Inps sia intervenuta per evitare la possibilità di eventuali illegittime e incostituzionali disparità tra lavoratori colpevoli solo di essere giornalisti".

Lo scrive in una nota la senatrice del Pd, Ylenia Zambito.

(ANSA).