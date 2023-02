Rsa: Uil, sciopero addetti coop storico ospizio Montedomini

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - Sciopero e presidio dei lavoratori della cooperativa Elleuno, che offre assistenza sanitaria, lunedì 13 febbraio davanti a Montedomini, rsa del centro storico di Firenze e storico ospizio della città.

Uil Fpl denuncia che "la cooperativa sociale a oggi non ha ancora fornito i numeri del personale necessario ai servizi minimi essenziali". Organizzazione del lavoro e discrepanze retributive penalizzano gli operatori, aggiunge il sindacato, "da qui nasce la protesta delle lavoratrici e dei lavoratori della cooperativa Elleuno, che occupa un centinaio di operatori che offrono assistenza sanitaria in varie realtà tra cui, appunto, Montedomini a Firenze".

Lo sciopero è proclamato per l'intera giornata lavorativa e contestualmente gòli addetti spiegheranno le ragioni della loro protesta in un presidio in via dei Malcontenti, davanti allo stabile di Montedomini, dalle 9.30 alle 12.30. (ANSA).