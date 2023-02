Per 48,5% imprenditrici di Confcommercio materie Stem importanti

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - La quota delle imprenditrici che ritengono molto importante investire nelle discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) è del 48,5%, superiore di 10 punti rispetto a quanto dichiarato dagli imprenditori (38,1%). E' quanto emerge dalla rilevazione effettuata da Terziario Donna Confcommercio, l'organizzazione che rappresenta oltre 250.000 imprenditrici del commercio, del turismo dei servizi e delle professioni con l'Istituto Tagliacarne per la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza che ricorre oggi per promuovere la partecipazione femminile agli ambiti scientifici e incoraggiare le nuove generazioni di bambine e ragazze ad intraprendere studi nelle materie Stem.

Per Anna Lapini, presidente nazionale Terziario Donna Confcommercio "promuovere la diffusione delle materie Stem fra le ragazze è una delle priorità da perseguire per realizzare un 'Patto fra generi e generazioni' necessario per superare il gender gap nell'interesse dell'intera società e per una crescita economica davvero inclusiva del nostro Paese: per questo motivo Terziario Donna Confcommercio ha lanciato un progetto per le scuole che favorisce l'incontro fra imprenditrici e studentesse per avvicinarle alle materie Stem". (ANSA).