Morto Andrea Gentile, cordoglio Ravenna e Confindustria Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - Cordoglio da parte di Confindustria Romagna e delle istituzioni ravennati per la morte di Andrea Gentile, direttore generale e amministratore delegato del terminal Docks cereali al porto della città romagnola e presidente del Gruppo Porto e Logistica della stessa Confindustria Romagna.

L'associazione degli imprenditori romagnoli, si legge in una nota "è vicina alla famiglia, all'azienda e alla comunità portuale". Gentile, "professionista stimato, dirigente capace e - viene aggiunto - profondo conoscitore del settore logistico, nella sua lunga esperienza associativa, ha saputo dare un apporto decisivo alle istanze che Confindustria Ravenna prima, e Confindustria Romagna poi, hanno portato avanti per lo sviluppo del porto di Ravenna, affrontando gli ostacoli con decisione, franchezza e senso pratico non comune. Lavorando con impegno, costanza e riservatezza - conclude Confindustria Romagna - ha contribuito a gettare le basi di quella strategia di rilancio dello scalo che è confluita nel progetto dell'hub portuale".

Dispiacere per la scomparsa di Gentile viene espressa anche dal sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale e dall'assessora comunale al Porto Annagiulia Randi: "si tratta - osservano di una tristissima perdita per il nostro Porto, ma anche per tutta la città. Lo ricordiamo come un professionista impeccabile e una persona di grande umanità e valore".

E rammarico viene manifestato da Ouidad Bakkali, deputata e membro della Commissione infrastrutture e trasporti. "In questo momento di grande dolore - argomenta - ci stringiamo intorno alla famiglia di Gentile, professionista apprezzato e punto di riferimento in tante fasi di sviluppo e crescita del nostro porto". (ANSA).