Groupama: punta su Pmi, +8,7% raccolta premi

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Groupama punta sempre più sulle Pmi in Italia, comparto con 1 milioni di imprese fornendo loro garanzie anche per i rischi cyber, una minaccia in forte crescita. Nell'ultimo biennio, la raccolta premi Groupama nel settore commercio Pmi ha registrato un incremento dell'8.7%, con un portafoglio e un protezione assicurativa in crescita.

Il gruppo sottolinea così di aver rinnovato le soluzioni multigaranzia danni, rivolte ai piccoli e medi esercizi commerciali che abbiano fino a 50 addetti e un fatturato fino a 10 milioni di euro, e ai proprietari di immobili adibiti ad attività commerciale che non esercitino l'attività.

La soluzione proposta da Groupama "è composta da 9 settori di garanzia per assicurare una protezione a 360 gradi e modulabile, tra cui: Incendio, Responsabilità Civile, Elettronica, Furto, Rottura Lastre, Tutela Legale, Assistenza, Emergenza Sanitaria e Ambientale, Rischio Cyber". (ANSA).