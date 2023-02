Donne nella scienza:Versace,valorizzare impegno professioni

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 11 FEB - "Io credo che l'impegno professionale delle donne e la parità di accesso alle posizioni apicali debba essere una delle sfide della politica per i prossimi anni. In questi anni sono stati fatti passi in avanti importanti, e lo dimostra anche la platea presente alle tante iniziative organizzate in occasione di questa giornata, ma possiamo e vogliamo fare di più, perché riteniamo che il punto di vista femminile e la capacità che hanno le donne di affrontare e risolvere i problemi, in maniera creativa e determinata, debba costituire un valore aggiunto per l'intero circuito professionale, a partire dall'ambito scientifico dove le donne rappresentano ancora un percentuale troppo ridotta". E' quanto ha affermato il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace intervenendo ai lavori del convegno "Donne: progettualità presente e futura", organizzato a Reggio dall'ordine dei Geologi della Calabria, in collaborazione con l'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Reggio Calabria e con l'ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza.

All'iniziativa, introdotta dalla dalla relazione della Delegata CPO dell'Ordine dei Geologi della Calabria Milena Tripodo e moderato da Carmen Santagati, hanno partecipato agli assessori Angela Martino, Irene Calabrò e Rocco Albanese.

"I dati statistici - ha aggiunto Versace - affermano che l'impegno delle donne nel campo scientifico risulta certamente in crescita ma non ancora paritario rispetto a quello degli uomini. L'obiettivo quindi è quello di insistere su questo aspetto, promuovendo modelli ed esperienze virtuose che favoriscono l'attività professionale delle donne in questo campo. La qualità certamente non manca, ed anche l'iniziativa di oggi, per la quale va il mio plauso agli organizzatori, costituisce uno dei più validi esempi virtuosi dove tante professionalità e tante esperienze positive hanno modo di confrontarsi, nell'ottica di una crescita comune". (ANSA).