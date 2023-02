Zes Adriatica: Confindustria Molise, Governo riduce aiuti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 FEB - Nelle scorse settimane alcune aziende che hanno interesse ad avviare investimenti nell'area Zes Adriatica, in cui ricade il Molise, hanno riscontrato che i contributi che potrebbero ricevere saranno inferiori a quelli stabiliti dalle norme europee. Infatti nel 2021, nel prorogare fino a dicembre 2023 il credito d'imposta per nuovi investimenti in area Zes, il Governo ha stabilito che le intensità di aiuto applicabili saranno quelle più basse fissate nel precedente periodo di programmazione, invece di quelle maggiorate approvate di recente dall'Unione Europea".

Questo significa per il Molise un'aliquota del 25% per le grandi imprese invece del 30, per le medie di 35 invece di 40 e per le piccole imprese 45 invece che 50%. "Non è accettabile che gli aiuti alle imprese, che l'Europa riconosce in una certa entità, siano ridotti dal governo proprio in quelle aree che più hanno bisogno di nuovi investimenti - sottolinea il presidente regionale di Confindustria Vincenzo Longobardi - Le Zes dovrebbero essere aree che catalizzano investimenti produttivi per trainare lo sviluppo del Mezzogiorno. Se il governo, invece di aumentarne l'attrattività, le depotenzia, rendendo addirittura più conveniente investire in aree non Zes per usufruire di percentuali di aiuto più alte, manda un segnale molto negativo".

Sul futuro Longobardi conclude: "Ci auguriamo non solo che ci sia una proroga degli incentivi per le Zes, che scadranno a dicembre 2023, ma anche che venga corretta questa anomalia, che vede le imprese delle regioni del Sud al momento destinatarie di aiuti inferiori a quelli riconoscibili in base alle classificazioni dell'Unione Europea". (ANSA).