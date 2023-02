Tunisia: Banca Mondiale, 36 mln euro di finanziamenti a pmi

(ANSA) - TUNISI, 10 FEB - Il Consiglio d'amministrazione della Banca Mondiale ha approvato un credito da 36 milioni di euro per finanziare il progetto di sostegno alle piccole e medie imprese tunisine per la ripresa economica. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tap aggiungendo che questo progetto mira ad affrontare i principali ostacoli che influenzano la liquidità a lungo termine delle imprese tunisine, attraverso linee di credito a lungo termine che il ministero delle Finanze concederà a società finanziarie.

Le piccole e medie imprese hanno avuto problemi di accesso ai finanziamenti, secondo un'indagine della Banca mondiale sulle attività imprenditoriali per il 2020 in Tunisia. (ANSA).