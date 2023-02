Superbonus: arriva la garanzia Sace per imprese con crediti

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Per le imprese edili che applicano il Superbonus 110% e hanno bisogno di liquidità arriva la garanzia SupportItalia di Sace. Le aziende potranno beneficiare della garanzia su finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma, da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. In pratica avranno "la possibilità di accedere a nuova finanza valorizzando i crediti fiscali maturati prima del 25 novembre 2022, che concorrono anche a determinare il merito creditizio che le banche attribuiranno alle aziende stesse", spiega Sace in una nota. Le linee di credito accordate dalle banche e garantite da Sace, potranno essere utilizzate per finanziare i costi di nuovi investimenti, capitale circolante, costi del personale, canoni di locazione o affitto di ramo di azienda, in linea con quanto previsto dalla normativa del Decreto Aiuti. (ANSA).