Sicurezza lavoro: si conclude scuola Confindustria A.A.

(ANSA) - PORDENONE, 10 FEB - Si conclude oggi con una dimostrazione pratica, la Scuola per Sicurezza a favore Rappresentanti dei lavoratori (RLS), Responsabili del servizio di prevenzione (RSPP) e dei datori di Lavoro, organizzata da Confindustria Alto Adriatico, Asfo e sindacati - con Organismo Paritetico Provinciale (OPP) - parte delle azioni previste per l'obiettivo Zero Morti sul Lavoro.

L'attività è iniziata a luglio con tre sessioni in LEF ed è proseguita a novembre con la formazione degli ispettori ASFO.

Oggi, nel corso di una conferenza stampa che ha ripercorso le tappe della Scuola, il Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, ha spiegato che "la Prefettura collabora con Confindustria Alto Adriatico all' allargamento dell'iniziativa ad altre platee per diventare fiore all'occhiello del territorio soprattutto nell'ottica formativa dei ragazzi che, dalla scuola, si affacciano al lavoro».

Il Presidente di Confindustria AA, Michelangelo Agrusti, ha segnalato, riferendosi anche all'incidente mortale sul lavoro al porto di Trieste, ieri, che "gli incidenti sul lavoro ai conduttori di muletto sono quelli che presentano la casistica più elevata", dunque bisogna far permeare negli ambienti di lavoro una appropriata cultura della sicurezza.

Giuseppe Del Col, Direttore operativo della sede di Pordenone di CAA ha ricordato che "da luglio a novembre 2022 si sono susseguiti cinque eventi seminariali di alto livello che hanno coinvolto 300 partecipanti". (ANSA).