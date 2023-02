Pensioni: mozione M5s, portare minime nette a mille euro

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Innalzamento delle pensioni minime a mille euro netti; iniziative legislative a protezione del potere d'acquisto dei pensionati e sull'indicizzazione degli assegni; estensione delle detrazioni per questa categoria. Sono alcuni degli impegni che M5s chiede al goveno sul fronte pensioni in una mozione parlamentare a prima firma del capogruppo in commissione Lavoro alla Camera, Davide Aiello. (ANSA).