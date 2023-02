Milleproroghe:Confindustria Nautica,bene emendamenti concessioni

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - Confindustria Nautica commenta con soddisfazione l'approvazione degli emendamenti al Milleproroghe da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio del Senato che "permette, finalmente, il necessario approfondimento sull'assetto delle concessioni demaniali". Si potrà quindi procedere alla mappatura delle concessioni esistenti "mai finora completata" sottolinea con una nota, ricordando che "in nessuna impresa sarebbe immaginale l'adozione di scelte strategiche, per il futuro o per l'esistenza della stessa azienda, in totale assenza di elementi e dati certi. Non è dunque pensabile che lo Stato proceda alla cieca".

L'associazione, che rappresenta le industrie e le imprese della nautica da diporto, ha più volte ricordato la propria posizione. "L'assorbimento sic et simpliciter del nostro settore nell'ambito delle concessioni balneari (effettuato dal Dl Concorrenza) è stato un grave errore - ribadisce il presidente Saverio Cecchi -, che si somma all'errata applicazione a queste ultime di regole non previste nemmeno dalla Direttiva Bolkestein, né dal Pnrr. Circa il cosiddetto Dl 'Concorrenza', auspichiamo un intervento, anche con decretazione di urgenza, se non di abolizione, quantomeno di correzione di macroscopiche criticità". Un esempio: la legge sulla "Concorrenza" del 2022 stabilisce che le regole previste per l'affidamento di servizi pubblici (mense scolastiche, trasporto locale ecc.) si applichino anche alla costruzione di approdi turistici, mentre la direttiva Bolkestein e la Corte di Giustizia Ue escludono espressamente i porti da questo ambito. (ANSA).