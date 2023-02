Italia-Svizzera: Confartigianato, premio di confine primo passo

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Confartigianato Varese promuove la proposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti di istituire un "premio di confine" per trattenere forza lavoro in Italia ma chiede "un sistema di erogazione delle risorse snello, efficiente e veloce". Lo si legge in una nota in cui il direttore generale Mauro Colombo invita Giorgetti a "pensare anche alle aziende e alla loro sopravvivenza se non vogliamo perdere un patrimonio immenso di qualità e occupazione".

"Crediamo - conclude Colombo - che la proposta del ministro Giorgetti non potrà risolvere il problema della fuga all'estero ma, in un certo senso, siamo certi che risulterà fondamentale per far comprendere al governo e al parlamento tutta la gravità della situazione, che produrrà a breve effetti su tutti i territori del Nord". (ANSA).