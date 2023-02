Istat,prezzi calano,cresce attesa rialzi tassi graduali(2)

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Lo sviluppo dell'economia mondiale, come risulta dalle più recenti previsioni del Fondo Monetario Internazionale, è in rallentamento e resta caratterizzato da un elevato grado di incertezza e da rischi al ribasso legati all'evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina e a un possibile riacutizzarsi dei contagi da Covid-19", sottolinea l'Istat.

Anche in Italia si vedono i primi segni del rallentamento. La produzione industriale, al netto delle costruzioni, nonostante il forte recupero di dicembre (+1,6% dopo tre cali consecutivi) nel quarto trimestre ha registrato una variazione negativa (-0,9% rispetto ai tre mesi precedenti).

In calo anche le vendite al dettaglio a dicembre: -0,2% in valore e -0,7% in volume. Nel complesso dell'anno, i volumi delle vendite sono diminuiti (-0,8%) a causa del calo dei beni alimentari (-4,2%) non compensato dall'aumento dei prodotti non alimentari (+1,9%).

Il mercato del lavoro italiano invece ha proseguito la tendenza al miglioramento. Il tasso di occupazione è salito al 60,5 (+0,1 punti percentuali) mentre quello di inattività si è ridotto al 34,3% (-0,1 punti percentuali), coinvolgendo tutte le classi di età, gli uomini e le donne. Il tasso di disoccupazione si è stabilizzato al 7,8%. Il recupero quantitativo dell'occupazione si è inoltre associato ad alcuni rilevanti aspetti qualitativi. La crescita congiunturale dell'occupazione (+0,2%, pari a +37mila unità) è stata il risultato dell'aumento dei dipendenti permanenti (+0,2%) e degli autonomi (+0,7%) in contrapposizione al calo dei dipendenti a termine (-1,1%). Il miglioramento ha riguardato entrambi i generi (+0,1% per gli uomini e +0.2% per le donne) e tutte le classi di età a eccezione della fascia 25-34 anni che ha registrato un calo (-0,4%). Per i prossimi mesi, le attese per l'occupazione da parte delle imprese segnalano un miglioramento nelle costruzioni e nei servizi, mentre nella manifattura si rileva un marginale peggioramento. (ANSA).