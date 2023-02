Imprese: Confindustria Taranto, con UniBa accordo innovativo

(ANSA) - TARANTO, 10 FEB - "Con l'Università di Bari abbiamo firmato un accordo innovativo. Per affermare la cultura d'impresa abbiamo bisogno di programmazione, di andare oltre quella logica dell'emergenza a cui siamo troppo spesso abituati e in questo processo l'Università è sicuramente il miglior partner che potevamo avere al nostro fianco". Così il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma commenta la convenzione siglata ieri con l'Università degli Studi di Bari per promuovere la diffusione della cultura di impresa mediante la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione dei temi della Responsabilità Sociale di impresa, dell'internazionalizzazione, aggregazione e creazione di filiere produttive. "Fra i vari aspetti - aggiunge Toma - dell'accordo, in cui la ricerca e l'internazionalizzazione sono centrali, voglio sottolineare l'importanza delle Reti d'Impresa, che consentono alle nostre imprese, prevalentemente pmi, di affacciarsi ai mercati con criteri che superano il gap dimensionale".

L'impegno di Confindustria Taranto è inoltre quello di "effettuare una ricognizione - è stato puntualizzato - nelle aziende associate per individuare specifiche esigenze formative che possano portare alla definizione di nuove proposte di offerta formativa accademica in grado di esprimere nuove competenze professionali capaci di sostenere i processi di crescita e di innovazione delle imprese".

UniBa fornirà invece le competenze tecnico-scientifiche, che, nell'ambito dei progetti di innovazione d'impresa, permettano di valutare l'opportunità di avviare attività di trasferimento tecnologico attraverso la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di innovazione e metterà a disposizione il proprio know how per valorizzare il capitale umano interno alle imprese. (ANSA).