Congresso Legacoop Veneto, crescono perfomance 'industriali'

(ANSA) - PADOVA, 10 FEB - Nonostante la congiuntura complessa di questi ultimi anni, sono buone le performance delle coop industriali, oltre il 42% del numero complessivo delle associate. Il dato emerge dal 12/o congresso regionale della Legacoop Veneto che si è tenuto, oggi, a Galzignano Terme (Padova). Nel settore delle coop industriali leader è il manifatturiero che dall'ultimo congresso, 2019, vede aumentare del 72,9% il suo valore della produzione. Ma crescono anche il settore del sociale e sociosanitario (ben il 34% del totale imprese) registrando un incremento sia in termini di valore della produzione (+22,0%) che in termini di numero soci e di addetti (+21,8% per entrambi), nonché le coop di consumo (dalla grande distribuzione al modello innovativo delle comunità energetiche) con un incremento del 21,3% del valore della produzione rispetto al 2019. E ancora, leggero andamento negativo purtroppo per i valori dell'agroalimentare e di cultura e turismo; in evidente crisi sistemica si conferma infine il settore della filiera delle costruzioni, con un calo del 50,9% del suo valore della produzione negli ultimi quattro anni.

Nel corso del congresso è stato eletto Devis Rizzo nuovo presidente che sarà alla guida di Legacoop per i prossimi quattro anni. (ANSA).