Camere commercio: Cosenza, attiva app servizi su smartphone

(ANSA) - COSENZA, 10 FEB - "La Camera di Commercio di Cosenza continua a muovere importanti passi verso la propria utenza attraverso il lancio dell'applicazione ufficiale per smartphone.

La nuova app è già disponibile su Google e App store con il nome di 'Camera Commercio Cosenza' e permetterà agli utenti di prenotare i servizi e gestire autonomamente qualsiasi tipo di modifica o cancellazione dell'attività prenotata". Lo rende noto un comunicato dell'ente camerale cosentino.

"Il lancio dell'applicazione - è detto nel comunicato - rientra a pieno titolo in quel percorso che la Camera ha intrapreso ormai da tempo e rivolto ad una piena digitalizzazione di tutti i processi, in linea con gli obiettivi posti dal Codice dell'amministrazione digitale (Cad), il testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. Tra le principali linee guida che spingono l'ente a progredire nel cambiamento vi è certamente la volontà di velocizzare processi e attività, ridurre al minimo il rischio di errore e contribuire ad una più ampia alfabetizzazione digitale combattendo il digital divide attraverso corsi di formazione, linguaggi chiari e semplici e adozione di tecnologie e piattaforme accessibili e alla portata di tutti".

"In quest'ottica la nuova applicazione - riporta il comunicato - risponde ai bisogni di celerità e snellimento delle procedure: l'utente potrà prenotare con un click e in pochi semplici passaggi il servizio richiesto - visure, certificati, deposito marchi, richiesta di carte tachigrafiche solo per citarne alcune - scegliendo la sede (la prenotazione, difatti, potrà esser effettuata anche presso la sede decentrata di Corigliano - Rossano), il giorno e l'orario. Presente anche una funzione promemoria che consentirà di ricevere un remainder dell'appuntamento prenotato. Vi sarà ovviamente la possibilità di inserire annotazioni in caso di particolari richieste, così come sarà possibile annullare in ogni istante la propria prenotazione. L'app, inoltre, prevede una sezione 'Profilo' dove poter inserire i propri dati anagrafici e modificare i vari settaggi relativi alla prenotazione di un appuntamento. Per poter usufruire dei servizi connessi all'app è necessario provvedere allo scaricamento e all'installazione dagli store dedicati oppure visitare il seguente link https://managely.app/cciaacs". (ANSA).