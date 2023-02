Welfare: Gavazza, rivoluzionerà l'assistenza socio-sanitaria

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - "Scelta sociale è la nuova misura della Regione destinata a rivoluzionare il mondo dell'assistenza socio-sanitaria piemontese con l'erogazione di un contributo mensile del valore di 600 euro, riconosciuto al massimo per 24 mensilità rinnovabili, spendibile per l'acquisto di servizi di assistenza familiare a favore di anziani o disabili non autosufficienti residenti in Piemonte o di assistenza educativa nel caso di minori - sottolinea il consigliere regionale Gianluca Gavazza -. Per finanziarla la Regione impegna 90 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus, programmazione 2021-2027, di cui 45 milioni per il sostegno economico per l'inserimento in strutture residenziali socio-sanitarie e pari cifra per l'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare".

"Il voucher della Regione Piemonte - aggiunge - va ad aiutare le famiglie che hanno anziani o disabili in casa o nelle strutture, ma anche le stesse strutture a far sì che gli ospiti abbiano le risorse per pagare le rette. È un contributo mensile erogato dalla Regione Piemonte e si può richiedere anche se si riceve l'indennità di accompagnamento Inps - spiega nel dettaglio Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte -. Si tratta di un aiuto concreto e tangibile per sostenere le spese per l'assistenza domiciliare di persone non autosufficienti residenti o con domicilio sanitario in Piemonte e in situazione di fragilità economica e sociale". (ANSA).