Superbonus: Confartigianato, bene contributo Regioni

(ANSA) - VENEZIA, 09 FEB - "I numeri del 110% in Veneto sono straordinari e soprattutto tangibili. Basti pensare che solo negli ultimi due mesi (novembre e dicembre) spinte certamente anche dalla 'tagliola' introdotta da Governo che limitavano il 110% alle domande pervenute entro dicembre, il numero delle asseverazioni è letteralmente esploso: + 4.500 pari ad investimenti per 709 milioni di euro". Lo afferma Roberto Boschetto Presidente di Confartigianato Imprese Veneto.

"Purtroppo - prosegue - il rovescio della medaglia è la difficoltà sempre più accentuata da parte delle imprese di cedere i crediti acquisiti. Da una riparametrizzazione delle ultime stime nazionali, in Veneto potrebbero esserci 1miliardo e 400 milioni di euro incagliati 'in pancia' a migliaia di imprese che rischiano seriamente di chiudere per mancanza di liquidità".

Da mesi Confartigianato lancia l'allarme, afferma Boschetto, "ma sino ad ora non sono arrivate dal Governo soluzioni realmente applicabili. Forse, una parte del problema si potrà risolvere grazie al contributo delle Regioni e degli Enti locali. Sardegna, Piemonte, Basilicata e Provincia di Treviso - questa è stata la prima in Italia a prevedere l'opportunit à- hanno già avviato iniziative in tal senso".

"Ovviamente auspichiamo che possano scendere in campo anche la Regione del Veneto e tanti altri Enti locali -ne abbiamo parlato con ANCI del Veneto in un recente incontro avuto con il Presidente Conte- con un programma di acquisto dei crediti d'imposta legati al Superbonus da utilizzare in compensazione degli oneri fiscali che hanno in capo - conclude - . A tal proposito ci sentiamo di suggerire, proprio per la natura locale degli Enti, in un'ottica di federalismo concreto, -sottolinea Boschetto- che venga previsto nei bandi sia di acquistare crediti relativi a lavori svolti in Veneto (non soggetti a contenziosi) e soprattutto che le banche che cedono il credito si impegnino ad acquistarne di nuovo per lo stesso importo -o una parte consistente di esso- da imprese del territorio".

(ANSA).