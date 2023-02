Sicilia:emendamento ScN per abrogare aumento Istat indennità

(ANSA) - PALERMO, 09 FEB - "Se il Parlamento ritiene di bloccare gli aumenti Istat proceda a votare nella finanziaria in discussione in queste ore l'emendamento predisposto dai gruppi parlamentari Sud chiama Nord e Sicilia Vera che il governo regionale può presentare immediatamente in aula". Lo dice il deputato e leader di Sud chiama Nord, cateno De Luca.

Nell'emendamento si legge: "Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 2014 è abrogato". "In definitiva per evitare l'aumento Istat delle indennità dei parlamentari non è necessario inventarsi progetti di utilità collettiva o farlocche e fantasiose forme di beneficenza, difficilmente verificabili, o peggio ancora presentare ordini del giorno in ossequio di direttive provenienti dall'alto da ambienti politici che tutto potrebbero fare tranne che dare lezione di morale - aggiunge De Luca - Si voti il nostro emendamento così da mettere fine a questo festival dell'ipocrisia e della doppia morale". (ANSA).