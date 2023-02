Sace, Europa, America Latina e Asia accelerano sulle rinnovabili

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Europa, America Latina e Asia, trainata dalla Cina, si confermano le aree di maggiore crescita nelle rinnovabili e gli indicatori di transizione energetica, a livello globale, mostrano un parziale miglioramento". È quanto emerge dalla Mappa dei rischi 2023 di Sace. "In avanzamento anche l'America settentrionale, grazie ai progressi registrati da Stati Uniti e Canada, mentre il Brasile si conferma a ridosso dei Paesi più virtuosi su scala globale grazie anche al sostanziale contributo dell'idroelettrico e all'espansione del solare", sottolinea lo studio. Ciò conferma, spiega Sace, "l'irreversibilità di un processo che non solo 'tiene' di fronte alle più complesse condizioni economiche e geopolitiche su scala globale, ma che anche rappresenta l'unica alternativa al modello energetico attuale, con riferimento alla necessità urgente di trasformarlo, quale elemento fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici e alle sue intrinseche vulnerabilità, rese evidenti dagli eventi degli ultimi mesi". Peggiorano però, nell'ultimo anno, gli indicatori di rischio climatico, con l'Asia che risulta il continente più esposto "a causa di temperature in aumento due volte più rapidamente rispetto alla media globale". Anche l'Africa subsahariana riporta "un cospicuo aumento degli indicatori di rischio climatico", mentre si registra un livello non particolarmente elevato per l'America Latina. (ANSA).