Milleproroghe:più tempo per inviare al fisco dati Superbonus

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Ci sarà un po' più di tempo per inviare all'Agenzia delle Entrate i dati sui bonus edilizi. Un emendamento al decreto Milleproroghe presentato da FdI e approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato porta al 31 marzo il termine per la comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito per le spese sostenute nel 2022, "nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021", sia sulle unifamiliari che sui condomini.

Proroga inoltre dal 16 al 31 marzo per la trasmissione dei dati delle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici, cioè sui condomini. (ANSA).