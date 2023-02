Milleproroghe: ingegneri, male mancata proroga su Superbonus

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Nelle ultime ore si è appreso che, nell'ambito dei lavori delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato, si avvia ad essere ritirato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia relativo allo spostamento al 30 giugno (in luogo del 31 marzo) del Superbonus 110% relativo alle villette", ma "il mancato rinvio della scadenza del Superbonus relativo alle unifamiliari non ci trova assolutamente d'accordo". A farlo sapere il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Angelo Maria Perrini, secondo cui "è bene ricordare, infatti, che spostare la scadenza a giugno non comporta alcun tipo di spesa supplementare per lo Stato, dal momento che comunque non sarebbero accettate nuove pratiche". La misura, afferma ancora il vertice dei professionisti tecnici, "serve esclusivamente a garantire maggiore serenità nella chiusura delle pratiche già attive, considerando i gravi ritardi che continuiamo a registrare nella fornitura dei materiali e nelle procedure di allaccio e finalizzazione degli impianti fotovoltaici. In una fase in cui su imprese e cittadini grava ancora la complessa questione della cessione del credito, non c'è alcun motivo per intraprendere iniziative che rischiamo di rendere loro la vita ancora più difficile", termina la nota degli ingegneri italiani. (ANSA).