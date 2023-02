Fisco: Osnato(FdI), da Meloni riforma per uno Stato più amico

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Il cittadino al centro dell'azione di Governo. Un precetto imprescindibile per Giorgia Meloni che nel bilancio dei 100 giorni dalla vittoria delle elezioni sottolinea, ancora una volta, che l'obiettivo del mandato elettorale è essere al servizio della Nazione. In particolare, il Premier sottolinea la necessità di dar vita a una riforma del fisco che disciplini la materia nel suo insieme, rivoluzionando il rapporto con i contribuenti a testimonianza di quanto sia centrale rendere marginale la burocrazia a tutto vantaggio di una fiscalità che previene l'evasione e l'elusione e che non cerca cure a posteriori. Una fiscalità, dunque, che interrompe quel circolo vizioso che dipinge lo Stato come persecutore e che invece lo trasforma in un supporto, un amico per i cittadini.

Questo è il modo di lavorare del centrodestra, questa è la lungimirante visione di Fratelli d'Italia". Lo ha dichiarato il deputato di Fdi Marco Osnato. (ANSA).