Fisco: Marattin (Az-IV), da Meloni bugie su tax gap

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "In questi anni il tax gap è sempre rimasto invariato" (Giorgia Meloni, Il Sole 24 Ore di oggi). Qui ci sono i dati del Mef, cioè del governo presieduto da Giorgia Meloni. Il tax gap si è ridotto da 109,5 mld (2014) a 99,2 (2019). Passi quando si è all'opposizione (e uno come me non lo concepisce neanche in quel caso). Ma mi sfugge quale sia l'utilità, dalla posizione di Presidente del Consiglio di un Paese del G7, di raccontare un mucchio di bugie". Lo scrive in un post su Facebook Luigi Marattin, capogruppo di Azione - Italia Viva - Renew Europe in commissione Bilancio, postando la tabella del gap delle entrate tributarie e contributive (ANSA).