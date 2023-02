Fisco: Liris (FdI), riforma mette fine a oppressione burocrazia

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Mai più oppressione della burocrazia, ma collaborazione tra Stato e cittadino nel bene supremo della Nazione: il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista di oggi al Sole 24 Ore ha tracciato la linea della riforma del Fisco. Famiglie e imprese saranno messe al centro dell'azione di governo, come del resto prevede già la Manovra, per esempio, con il taglio al cuneo fiscale, con l'agevolazione a chi assume, con l'aumento dell'assegno unico.

Giorno dopo giorno, di qui alla fine della legislatura, continuiamo a lavorare per il bene dell'Italia". Lo dichiara il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Bilancio di Palazzo Madama. (ANSA).