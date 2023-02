Fisco: Congedo (FdI), con riforma Meloni obiettivo sarà l'equità

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Con il Governo Meloni gli italiani smetteranno di vedere lo Stato come entità vessatoria e inizieranno a concepirlo per come deve essere realmente e cioè un sostegno che lavora per una maggiore equità. Un'equità raggiunta attraverso una riforma che rappresenti un cambio di passo nel settore fiscale: non più la cura di elusione ed evasione ma una prevenzione di questi fenomeni che vada a vantaggio di tutti i contribuenti. Una vera rivoluzione che mette in luce, ancora una volta, la priorità del Governo di centrodestra che non può che essere il cittadino". Lo dice il deputato Saverio Congedo, capogruppo di FdI in Commissione Finanze alla Camera. (ANSA).