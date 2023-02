Fiere: Camera Commercio Taranto a Fruit con progetto Agromed

(ANSA) - TARANTO, 09 FEB - "Con il progetto Agromed portiamo finalmente a Berlino un soggetto innovativo e pronto alle sfide del mercato. Intendiamo perseguire la logica di filiera". Lo sottolinea in una nota il Commissario straordinario della Camera di commercio di Taranto, che questa mattina a Berlino, nel padiglione della Regione Puglia in Fruit Logistica, Salone leader per il commercio globale di prodotti ortofrutticoli freschi, ha partecipato al workshop organizzato dal Consorzio Global Fresh Fruit con Facciamo Filiera sui temi connessi alla logistica agroalimentare. Si è parlaro del progetto Agromed, la società interamente partecipata dalla Camera di Commercio di Taranto, che punta alla creazione di un polo logistico e produttivo dell'agroalimentare nell'opificio ex Miroglio di Castellaneta. "Sono felice - aggiunge Chiarelli - di poter raccontare in un contesto internazionale di tale livello gli enormi passi avanti che abbiamo fatto verso l'attuazione di questo importante progetto che era fermo davvero da troppo tempo". "Nel ruolo di Commissario straordinario della Camera di commercio di Taranto - ha affermato ancora Chiarelli - voglio ribadire il sostegno alle imprese del settore agroalimentare da parte dell'Ente che presiedo, anche in collaborazione con la nostra Unione regionale che ha portato in Fiera 10 imprese nell'area della Regione Puglia". Fra i relatori dell'incontro, Vincenzo Cesareo, presidente di Agromed srl sb, Enrico De Micheli, Ad di Agroqualità, e Luigi Triggiani, segretario generale di Unioncamere Puglia. (ANSA).