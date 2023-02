Export:Sace,in 2023 rischi credito stabili ma quadro fragile

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Un mondo post-pandemico sempre più fluido e incerto, con rischi politici che si fanno più intensi e rischi di credito che restano stabili pur senza recuperare il terreno perso dopo tre anni di shock avversi: dall'emergenza sanitaria all'invasione russa dell'Ucraina, passando per la conseguente crisi energetica e alimentare e per il ritorno dell'inflazione sostenuta. È questo lo scenario che emerge dalla Mappa dei Rischi 2023 di Sace, in cui sono delineati i profili di rischio per le imprese che esportano e investono nel mondo in circa 200 mercati esteri. "Debolezza del ciclo economico, incertezza geopolitica, allerta climatica ed energetica" determinano, sottolinea lo studio, "uno stato di fragilità che rallenta l'attività economica globale e il commercio internazionale". A risentirne maggiormente, sottolinea Sace, "saranno i volumi degli scambi internazionali di beni e di servizi: sui primi pesa la debolezza della domanda oltre che un rallentamento fisiologico dopo le performance molto positive dello scorso biennio; i secondi continueranno a beneficiare della ripresa dei flussi turistici e delle attività legate ai viaggi e al canale dell'ospitalità. Tuttavia un allentamento delle pressioni inflazionistiche, maggiore rispetto a quello atteso, sta aumentando la probabilità di uno scenario migliorativo". (ANSA).