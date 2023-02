Confindustria, mercato dell'intelligenza artificiale +22% l'anno

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Cresce il mercato dell'Intelligenza artificiale che in Italia ha raggiunto nel 2022 un volume di circa 422 milioni di euro (+21,9%) ed è previsto che tocchi i 700 milioni nel 2025 con un tasso di crescita medio annuo del 22%. Tuttavia, nonostante le sue potenzialità, l'Ia rimane ancora scarsamente utilizzata dalle imprese italiane, in particolare quelle di minori dimensioni. E proprio con l'obiettivo di sensibilizzare e informare le piccole imprese associate a Confindustria sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale parte il roadshow organizzato da Piccola industria e Anitec-Assinform, in collaborazione con la rete dei Digital Innovation Hub, che in due anni toccherà tutte le regioni. Prima tappa a Verona, con Confindustria Veneto e Confindustria Verona per il ciclo di incontri "l'Intelligenza artificiale a servizio delle Pmi: use cases e ambiti di sviluppo".

"L'intelligenza artificiale applicata all'impresa, nell'immaginario comune, è spesso associata ad attività legate ai giganti del settore tech", ha dichiarato il presidente della Piccola industria di Confindustria, Giovanni Baroni, "è invece importante comprendere come questa disciplina sia alla portata di tutte le imprese. Infatti, può essere applicata in ogni realtà industriale, a prescindere dalla dimensione, e assicurare benefici in termini di minori costi e maggiore efficienza, contribuendo anche al raggiungimento di criteri Esg sempre più richiesti dal mercato e dagli investitori".

"Gli investimenti negli abilitatori di trasformazione digitale, come l'Intelligenza artificiale - ha sottolineato il presidente di Anitec-Assinform, Marco Gay - sono vitali per l'innovazione, per sostenere la resilienza delle imprese e abilitare nuovi modelli di business nonché trasformare filiere ed ecosistemi in tutti i settori. Le Pmi rappresentano il 99% del nostro tessuto imprenditoriale, ma investono ancora troppo poco nel digitale, con una crescita inferiore rispetto ad altri segmenti business: dobbiamo cogliere questo momento e le opportunità del Pnrr per spingere l'acceleratore sull'innovazione, per recuperare punti di produttività, rafforzare le nostre filiere industriali e restare leader industriali nel mondo". (ANSA).