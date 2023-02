Bcc: Cassa Centrale emette bond da 500 milioni di euro

(ANSA) - TRENTO, 09 FEB - Cassa Centrale Banca comunica in una nota di aver portato a termine con successo il collocamento pubblico dell'emissione obbligazionaria inaugurale senior preferred da 500 milioni di euro, a tasso fisso, di durata pari a 4 anni e rimborsabile anticipatamente dopo 3 anni, destinata agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale. Il prestito obbligazionario, parte del processo di soddisfacimento dei requisiti Mrel, è stato emesso nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes Programme di 3 miliardi, quotato presso la Borsa di Dublino.

Il titolo è stato emesso alla pari, con una cedola del 5,885% ed un rating atteso da parte di DBRS e Fitch pari a, rispettivamente, "BBB(low)" e "BBB-". L'operazione - si legge nella nota - ha visto un'ottima partecipazione da parte di primari investitori domestici e internazionali, con ordini estremamente granulari (processo di bookbuilding che ha raccolto domanda per oltre 1.700 milioni di euro da parte di più di 150 investitori). Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente gestori di fondi (58%), banche (27%), assicurazioni (7%), hedge fund (7%) e altri (1%).

In termini di distribuzione geografica, il 33% è stato allocato a investitori italiani, seguiti da Regno Unito e Irlanda (23%), Francia (16%), Germania e Austria (19%), Iberia (5%), Svizzera (2%) e altri (2%). Il collocamento è stato curato, in qualità di Joint Lead Managers, da Bnp Paribas, IMI - Intesa Sanpaolo, Natixis, Raiffeisen Bank International e Société Générale.

