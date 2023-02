Una cabinovia made in Italy per la Las Vegas saudita

(ANSA) - BOLZANO, 08 FEB - Quaranta cabine da dieci posti l'una che scorrono lungo un percorso di 1,2 chilometri e possono trasportare fino a 3.000 passeggeri l'ora: è la cabinovia urbana "Boulevard", l'ultima creazione funiviaria di casa Leitner, società altoatesina del gruppo HTI, in funzione a Riad, capitale dell'Arabia Saudita, nell'area più futuristica dell'intero Paese. Per l'azienda altoatesina si tratta di una commessa di quasi 9 milioni di euro.

L'impianto che è stato realizzato con le più innovative tecnologie made in Italy sorge nel cosiddetto "Boulevard", a nord ovest della capitale saudita, centro finanziario del Paese e metropoli in grande espansione che conta più di otto milioni di abitanti. In questo luogo di 900mila metri quadrati, attualmente centro dell'affollata "Stagione di Riad" che sinora ha registrato un'affluenza di oltre 15 milioni di visitatori, sono state ricostruite, in pieno stile Las Vegas, alcune tra le principali attrazioni turistiche mondiali: da Times Square all'isola di Santorini passando per Venezia, la Coventry Street di Londra e le medine del Marocco. Il tutto accompagnato da montagne russe, fontane con giochi d'acqua e fuochi d'artificio, centri commerciali e il lago artificiale più grande al mondo dove fare passeggiate subacquee a bordo di un sommergibile.

Il Gruppo High Technology Industries (HTI) è attivo a livello mondiale nel settore degli impianti a fune (Leitner e Poma e Bartholet), dei battipista e veicoli cingolati (Prinoth e Jarraff), dell'innevamento programmato (Demaclenko) e dell'energia eolica (Leitwind). (ANSA).