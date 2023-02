Safilo: De Carlo (Fdi), difendere eccellenza Made in Italy

(ANSA) - LONGARONE (BELLUNO), FEB 8 - "Confermo la posizione mia e di Fratelli d'Italia che è a fianco dei lavoratori, del Distretto dell'Occhiale e della storia che Safilo rappresenta, e in generale delle eccellenze del Made in Italy". Lo afferma in una nota il senatore Luca De Carlo (Fdi), che oggi non ha potuto partecipare alla manifestazione di Longarone a sostegno della vertenza Safilo.

Per De Carlo "la valorizzazione del Made in Italy è un nostro obiettivo che non può essere cancellato con un colpo di spugna da un'azienda, che peraltro risulta in salute. Da sindaco di Calalzo di Cadore, poi, non posso non dimenticare l'importanza di Safilo per il settore dell'occhialeria e per il territorio bellunese. La situazione dello stabilimento di Longarone è ancora fumosa e attendiamo ulteriori chiarimenti dall'azienda, ma ribadisco tutta la mia disponibilità ed impegno a difendere prima di tutto il posto di lavoro dei quasi 500 dipendenti, poi la storia dell'occhialeria e dell'imprenditoria cadorina e bellunese: penso che questa azienda abbia anche una sorta di obbligo morale - conclude - verso la terra e le persone che l'hanno aiutata a nascere, crescere ed affermarsi in Italia e nel mondo". (ANSA).