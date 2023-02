Pmi: Marras, servono contratti di sviluppo per filiere

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - "A noi piacerebbe, lo abbiamo proposto anche a Invitalia di recente che sulle filiere importanti, quelle con il livello di riconoscibilità maggiore della produzione toscana, potessero esserci risorse dedicate per contratti di sviluppo". Lo ha affermato Leonardo Marras, assessore all'economia della Regione Toscana, a margine del convegno 'Moda ed Etica: modelli di imprese per una filiera della pelle economicamente sostenibile, sicura e innovativa' promosso oggi da Cna Federmoda Toscana.

Per Marras, questo sarebbe "un incentivo a che si accelerino il rafforzamento delle filiere e gli investimenti produttivi, perché possano rinnovarsi, automatizzarsi dove possibile, e magari anche sviluppare ulteriori iniziative. Accanto a questo, è un tema centrale, occorre un forte impegno sull'adeguamento delle competenze e il reclutamento: ma questo potrebbe essere uno strumento efficace". (ANSA).