Pensioni:Inps,2022 età media nuove Abruzzo è 64 anni e mezzo

PESCARA, 08 FEB - Particolare attenzione, secondo l'Inps merita l'età di effettivo pensionamento, che si ricava dal raffronto delle età medie tra le pensioni di Vecchiaia e le cd "Anticipate" e che si attesta a: 64,5 anni età media di pensionamento per il FPLD; 64,7 anni età media di pensionamento per i lavoratori autonomi; 63,2 anni età media di pensionamento per i Lavoratori Pubblici.

L'analisi che fa l'ente è che "Come appare evidente, si è lontani dall'effettivo raggiungimento dell'età pensionabile ai 67 anni previsti per la pensione di Vecchiaia, poiché sono fortemente incidenti le diverse forme di pensionamento anticipato".